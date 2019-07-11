СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-11T09:44:55+03:00

Большинство кандидатов - нижегородцы, но в отборе также участвуют представители Казани, Москвы и Рязани

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Семнадцать кандидатов допущены к очному этапу отбора на пост министра здравоохранения Нижегородской области. Итоги заочного этапа были подведены 10 июля, передает пресс-служба облправительства.

Большинство кандидатов - нижегородцы (главврач Нижегородского центра СПИД Соломон Апоян, и.о. главы минздрава Нижегородской области Елена Саксонова, главврач больницы № 35 Аркадий Денисенко, главврач клиники «Папа, мама и малыш» Светлана Засыпкина и другие). Однако в отборе также участвуют представители Казани, Москвы, Рязани, Башкортостана, Мурманской и Владимирской областей.

По словам члена экспертной комиссии ректора ПИМУ Николая Карякина, из 314 поступивших от нижегородцев предложений по развитию сферы здравоохранения, для заданий кандидатам включены 23. Участники очного этапа будут защищать свои программы по этим предложениям.

- Вопросы охватывают совершенно разные спектры здравоохранения, именно они будут представлены нашим конкурсантам для дальнейшей работы, - добавил Карякин.

Напомним, глава региона Глеб Никитин презентовал программу «Команда Правительства» весной 2018 года. Ее участниками могут стать граждане РФ с высшим образование, старше 21 года и без судимости.

ИСТОЧНИК KP.RU