Нижний Новгород выдвинут на право проведения Всемирных игр ТАФИСА-2024
Сегодня, 10 июля 2019 года, в нижегородском кремле состоялась церемония подписания контракта между Олимпийским комитетом России и международной ассоциацией «Спорт для всех». По итогам было решено, что Нижний Новгород выдвинут от России на право проведения в 2024 году VIII Всемирных игр ТАФИСА, сообщает пресс-служба облправительства.
Губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул всю важность предстоящего события.
- Очень здорово, что Нижний Новгород будет бороться за право провести у себя в 2024 году Всемирные игры ТАФИСА. В случае успеха российской заявки в регион приедут спортивные делегации, а значит и болельщики из 100 стран мира, - добавил глава региона, подчеркнув, что стадион «Нижний Новгород» может стать одной из ключевых площадок игр.
Кстати, программа всемирных игр ТАФИСА состоит из двух частей. В рамках первой будут проводиться соревнования по неолимпийским видам спорта – самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другим, а в рамках второй - традиционные национальные виды спорта.
Окончательное решение будет принято с 13 по 17 ноября в рамках 26-го Всемирного конгресса организации в Токио. Там и выберут страну, в которой будет проводиться мероприятие.
ИСТОЧНИК KP.RU