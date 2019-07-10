Нижний Новгород выдвинут на право проведения Всемирных игр ТАФИСА-2024

СЕГОДНЯ 17:24 2019-07-10T17:24:02+03:00

10 июля в кремле был подписан контракт между Олимпийским комитетом России и международной ассоциацией «Спорт для всех»

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 10 июля 2019 года, в нижегородском кремле состоялась церемония подписания контракта между Олимпийским комитетом России и международной ассоциацией «Спорт для всех». По итогам было решено, что Нижний Новгород выдвинут от России на право проведения в 2024 году VIII Всемирных игр ТАФИСА, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул всю важность предстоящего события.

- Очень здорово, что Нижний Новгород будет бороться за право провести у себя в 2024 году Всемирные игры ТАФИСА. В случае успеха российской заявки в регион приедут спортивные делегации, а значит и болельщики из 100 стран мира, - добавил глава региона, подчеркнув, что стадион «Нижний Новгород» может стать одной из ключевых площадок игр.

Кстати, программа всемирных игр ТАФИСА состоит из двух частей. В рамках первой будут проводиться соревнования по неолимпийским видам спорта – самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другим, а в рамках второй - традиционные национальные виды спорта.

Окончательное решение будет принято с 13 по 17 ноября в рамках 26-го Всемирного конгресса организации в Токио. Там и выберут страну, в которой будет проводиться мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU