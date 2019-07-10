2019-07-10T17:03:14+03:00
Общество

Сергей Федоров занял пост директора департамента финансов Дзержинска

Соответствующее распоряжение подписано 10 июля
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 10 июля 2019 года, исполняющий обязанности главы Дзержинска, первый замглавы администрации Глеб Андреев подписал распоряжение о назначении Сергея Федорова на должность директора департамента финансов администрации. Ранее такое решение было принято главой города Иваном Носковым.

Предыдущий директор департамента, Александр Сливаев покинул пост 17 июня, сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

СПРАВКА КП

Сергей Федоров родился 29 мая 1977 года в Дзержинске. Он окончил Нижегородский государственный технический университет по направлению «Экономика и управление на предприятии» и Российскую академию народного хозяйства по направлению «Государственное и муниципальное управление». После этого трудился в министерстве финансов, министерстве природных ресурсов и министерстве здравоохранения региона.

Предыдущим местом работы было АО «Атомный энергопромышленный комплекс» предприятия ГК «Росатом» в Москве. Федоров занимал там пост эксперта. Является полуфиналистом конкурса управленцев «Лидеры России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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