2019-07-10T16:43:51+03:00
Общество

Пятикилометровый участок трассы М-7 отремонтируют к октябрю в Воротынском районе

Ремонт будет проводиться поочередно, чтобы не создавать пробок на дороге
Валерия ГРОМОВА
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На этой неделе дорожники приступят к ремонту автомагистрали М-7 в Воротынском районе Нижегородской области. Речь идет об участке с 568 по 573 километр. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, работы должны быть завершены к октябрю 2019 года.

После ремонта на четырехполосном отрезке дороги от поворота на село Белавка до границы с Чувашской республикой появится новое покрытие. Старый асфальт будет полностью снят, а полосу очистят от кустарника и укрепят обочины. Кроме того, на данном участке установят новые дорожные знаки и нанесут разметку из термопластика.

Ремонт будет проводиться по очереди на участках протяженностью в километр, чтобы не создавать пробок на дороге. Проезжую часть сузят до двух полос (по одной в каждую сторону). Автомобилисты смогут ездить там со скоростью не более 50 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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