2019-07-10T16:22:34+03:00
Общество

Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиски 28-летней матери двоих детей

Девушка пропала почти две недели назад
Валерия ГРОМОВА
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Фото: ПСГ "Рысь"Фото: ПСГ "Рысь"
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Волонтеры из поисково-спасательной группы «Рысь» объявили сбор на поиски 28-летней Любови Александровны Хидиралиевой, которая пропала в Володарском районе 26 июня 2019 года. Она вышла из кафе «Рио» в поселке Новосмолинский в три часа ночи, и с тех пор ее никто не видел.

Сейчас добровольцы прочесывают территорию поселка в поисках молодой матери – у Любови двое детей. Форма одежды на поиски: лес (по погоде). С собой нужно взять репелленты, в том числе от клещей, фонарь, батарейки, перчатки, горячий чай, воду и перекус.

Приметы пропавшей девушки: рост 178 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие. Особая примета – шрам на голени правой ноги. В день исчезновения Любовь была одета в черную кофту в белую полоску и синие джинсы.

Если у вас есть информация о местонахождении нижегородки, просим сообщить волонтерам по телефону – 8-831-283-82-00 или сразу в полицию – 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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