2019-07-10T15:48:47+03:00
Происшествия

Грабительница прямо в лифте сорвала цепочку с женщины-дворника

Размер ущерба составил около 60 тысяч рублей
Вероника КОТИК
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Поездка в лифте собственного дома закончилась для женщины-дворника самым настоящим ограблением – попутчица силой сорвала с нее цепочку и браслет.

- Все случилось около шести утра 4 июля в одном из домов по улице Львовской, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, неизвестная женщина сорвала с 50-летней нижегородки цепочку и браслет. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

По словам пострадавшей, у нее была похищена цепочка длиной 60 сантиметров плетение Бисмарк и браслет аналогичного плетения весом 15 граммов.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». По подозрению в совершении этого преступления задержана 20-летняя нижегородка. Ранее она не была судима. В последнее время нигде не работала. Расследование данного уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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