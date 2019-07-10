Экс-министр госимущества Нижегородской области снова предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-10T15:47:29+03:00

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Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении экс-министра государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области Александра Макарова направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, следствием было установлено, что в 2012 году Макаров незаконно предоставил коммерческой организации земельный участок в районе Мещерского озера площадью более 17 тысяч квадратных метров, якобы с целью эксплуатации расположенного на нем здания диспетчерского пункта. Однако земля была продана за 130 тысяч рублей, хотя его рыночная стоимость превышала 60 миллионов.

Сейчас экс-министр госимущества отбывает наказание по приговору, вынесенному в 2016 году.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Канавинский районный суд Нижнего Новгорода изменил меру пресечения в отношении Макарова. Часть наказания была заменена на ограничение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU