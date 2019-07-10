2019-07-10T15:15:44+03:00
Происшествия

В лесочке около Шуваловского канала нашли скелет женщины

Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено
Вероника КОТИК
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Страшную находку обнаружили прохожие днем 4 июля в лесополосе на улице Шуваловский канал – там был найден скелет неизвестной женщины без видимых признаков насильственной смерти.

- Конечно, мы перепугались, - признаются очевидцы происшествия. – Мы и представить не могли, что здесь может находиться труп. И вдруг наткнулись на скелет!

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Окончательную точку в этом деле ставить пока рано.

- Рост женщины составлял примерно 170-175 сантиметров. Она довольно плотного телосложения, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Одета она была в зимнюю куртку темного цвета, черные колготки, длинную черную юбку, бежевую кофту, сапоги и перчатки.

Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Была ли женщина убита или ее смерть имела естественные причины, следователям еще только предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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