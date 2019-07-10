2019-07-10T14:24:20+03:00
Общество

Количество жалоб на вывоз мусора в пяти районах Нижегородской области сократилось на 85%

Госжилинспекция провела 525 рейдов по соблюдению графика
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 10 июля 2019 года, в Городце прошел очередной рейд Государственной жилищной инспекции, которая проверила содержание контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее поручение было дано губернатором Глебом Никитиным.

Специалисты объехали три адреса - улица Счастливая 16, Крупинова д.4 и Республиканская д.95. Ни одного нарушения выявлено не было.

Как пояснил начальник Балахнинского отдела ГЖИ Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков, контейнеры содержатся надлежащим образом, а график вывоза соблюдается.

По словам экспертов, в пяти районах региона количество жалоб на вывоз мусора с начала года сократилось на 85%. Речь идет о Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Чкаловском и Сокольском районах.

Как рассказала замгенерального директора ЗАО «Управление отходами – НН» Ирина Марченко, была разработана многоступенчатая схема контроля качества. Теперь водитель, прежде чем вывезти мусор, фиксирует состояние контейнерной площадки до вывоза и после.

- Эти фотоотчеты ежедневно направляются в диспетчерскую службу регионального оператора. Мы плотно взаимодействуем и с контрольно-надзорными органами, в том числе – с ГЖИ. В случае обнаружения каких-либо нарушений, мы оперативно реагируем и устраняем в течение суток, - рассказала Марченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижний Новгород выдвинут на право проведения Всемирных игр ТАФИСА-2024
Сергей Федоров занял пост директора департамента финансов Дзержинска
Пятикилометровый участок трассы М-7 отремонтируют к октябрю в Воротынском районе
Нижегородские волонтеры объявили сбор на поиски 28-летней матери двоих детей
Грабительница прямо в лифте сорвала цепочку с женщины-дворника
Экс-министр госимущества Нижегородской области снова предстанет перед судом
В лесочке около Шуваловского канала нашли скелет женщины
В парке Пушкина началась реконструкция площадки для выгула собак
МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
На месте аварийных домов в Арзамасе построят Центр культурного развития
Игровой комплекс на Молодежном проспекте оборудуют интернетом и системой видеонаблюдения