Количество жалоб на вывоз мусора в пяти районах Нижегородской области сократилось на 85%
В среду, 10 июля 2019 года, в Городце прошел очередной рейд Государственной жилищной инспекции, которая проверила содержание контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее поручение было дано губернатором Глебом Никитиным.
Специалисты объехали три адреса - улица Счастливая 16, Крупинова д.4 и Республиканская д.95. Ни одного нарушения выявлено не было.
Как пояснил начальник Балахнинского отдела ГЖИ Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков, контейнеры содержатся надлежащим образом, а график вывоза соблюдается.
По словам экспертов, в пяти районах региона количество жалоб на вывоз мусора с начала года сократилось на 85%. Речь идет о Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Чкаловском и Сокольском районах.
Как рассказала замгенерального директора ЗАО «Управление отходами – НН» Ирина Марченко, была разработана многоступенчатая схема контроля качества. Теперь водитель, прежде чем вывезти мусор, фиксирует состояние контейнерной площадки до вывоза и после.
- Эти фотоотчеты ежедневно направляются в диспетчерскую службу регионального оператора. Мы плотно взаимодействуем и с контрольно-надзорными органами, в том числе – с ГЖИ. В случае обнаружения каких-либо нарушений, мы оперативно реагируем и устраняем в течение суток, - рассказала Марченко.
ИСТОЧНИК KP.RU