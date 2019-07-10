2019-07-10T13:08:32+03:00
Общество

В парке Пушкина началась реконструкция площадки для выгула собак

В начале текущей недели там была проведена тахеометрическая разбивка территории
Валерия ГРОМОВА
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Рабочие приступили к реконструкции площадки для выгула собак в парке Пушкина. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, работы ведутся по программе формирования комфортной городской среды.

В начале текущей недели там была проведена тахеометрическая разбивка территории, а старые снаряды были демонтированы еще в начале лета.

Площадка для выгула собак будет располагаться со стороны улицы Тимирязева, на месте прежней площадки. На ней установят восемь снарядов для дрессировки, в том числе лестницу, бревно, балансир, малый, средний и большой барьеры. Общая площадь – 2 158 квадратных метров. По периметру будет установлен забор из сетки-рабицы. Сейчас там выравнивают грунт.

По словам главы Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева, работы идут полным ходом.

- Я ежедневно объезжаю общественные пространства, получаю отчеты о проделанной работе от руководителей подрядных организаций. Сейчас, наряду с работами по реконструкции площадки для выгула собак и обустройством детской игровой зоны в парке Пушкина, ведутся работы по расчистке зеленых зон, кронирование деревьев, - пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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