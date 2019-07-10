2019-07-10T12:21:00+03:00
Общество

МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область

Такая погода сохранится в течение всего дня 10 июля
Валерия ГРОМОВА
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В ближайшие часы на Нижегородскую область обрушатся грозы и сильный, порывистый ветер со скоростью до 19 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с непогодой прогнозируется возникновение ЧС (но не выше муниципального уровня): могут пострадать и оборваться линии электропередач, нарушиться работа объектов ЖКХ, а также обрушиться слабо укрепленные конструкции. Кроме того, не исключено падение деревьев со слабой корневой системой, поэтому лучше не оставлять под ними автомобили.

Также сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют жителям укрыться в здании, если непогода застала на улице. Напоминаем, что во время грозы нельзя прятаться под деревьями и пользоваться сотовым телефоном. Держитесь подальше от высоких металлических конструкций. Помимо этого, нельзя купаться в водоемах, бегать и кататься на велосипеде.

Не забывайте отключать дома бытовые и электроприборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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