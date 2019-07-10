На месте аварийных домов в Арзамасе построят Центр культурного развития
Центр культурного развития появится в Арзамасе в 2021-2022 годах. Строительство пройдет в рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно проекту, в здании будет зрительный зал на 500 мест, конференц-зал, классы и залы для занятий кружков и творческих коллективов. На строительство выделили 200 миллионов рублей. Договор на разработку проектно-сметной документации уже заключен с ЗАО «Нижегородагропроект». Место строительства тоже выбрано.
- Найти достойное место для центра культурного развития в границах города было непросто: точечная застройка вносит свои коррективы. Площадка, которая была определена в итоге, оптимальна. После сноса аварийных домов останется пространство, которое необходимо занять чем-то полезным. В микрорайоне есть потребность в объединяющем центре – общественной площадке для культурного досуга, - заявил мэр Арзамаса Александр Щелоков.
ИСТОЧНИК KP.RU