На месте аварийных домов в Арзамасе построят Центр культурного развития

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-10T12:08:41+03:00

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Центр культурного развития появится в Арзамасе в 2021-2022 годах. Строительство пройдет в рамках реализации мероприятий паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно проекту, в здании будет зрительный зал на 500 мест, конференц-зал, классы и залы для занятий кружков и творческих коллективов. На строительство выделили 200 миллионов рублей. Договор на разработку проектно-сметной документации уже заключен с ЗАО «Нижегородагропроект». Место строительства тоже выбрано.

- Найти достойное место для центра культурного развития в границах города было непросто: точечная застройка вносит свои коррективы. Площадка, которая была определена в итоге, оптимальна. После сноса аварийных домов останется пространство, которое необходимо занять чем-то полезным. В микрорайоне есть потребность в объединяющем центре – общественной площадке для культурного досуга, - заявил мэр Арзамаса Александр Щелоков.

ИСТОЧНИК KP.RU