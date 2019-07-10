2019-07-10T10:50:54+03:00
Общество

184 квадрокоптера на 5,3 миллиона рублей закупят для нижегородских школ

Планируется, что их получат 46 учреждения
Валерия ГРОМОВА
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Министерство образования Нижегородской области выделило 5 295 060 рублей на покупку 184 квадрокоптеров, которые отправятся в школы. На сайте госзакупок уже размещен специальный аукцион по поиску поставщика.

Планируется, что оборудование будет передано в 46 образовательных учреждений. Каждое из них получит по четыре квадрокоптера: один – с функцией съемки видео в режиме 4К UHD и камерой не менее 12 мегапикселей, а остальные три с камерой не менее пяти мегапикселей, а функция видеозаписи не обязательна.

Победитель аукциона будет выбран 18 июля.

Ранее сообщалось, что более 400 школ и 300 ФАПов Нижегородской области будут подключены к интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Сейчас по выбору подрядчика по оказание услуг также проводится специальный аукцион на сайте госзакупок. Бюджет, который будет направлен на эти цели, - 968,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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