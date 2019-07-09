Удмуртская Республика будет перенимать нижегородский опыт внедрения бережливых технологий
Удмуртская Республика собирается перенимать опыт нижегородских коллег по внедрению бережливых технологий. Об этом со ссылкой на главу регионального минпрома Максима Черкасова сообщает пресс-служба облправительства.
По итогам встречи с министром промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктором Лашкаревым на форуме «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге Черкасов рассказал, что коллеги попросили поделиться с ними опытом реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Особенно их заинтересовала работа нижегородцев по повышению производительности труда на предприятиях и в госсекторе. Например, проект «Электронный инспектор», после внедрения которого время получения лицензии бизнесменами сократилось с 30 до 15 дней.
Также стороны обсудили взаимодействие между вузами и предприятиями.
Напомним, в начале июля в столице Приволжья прошел второй всероссийский форум «Производительность 360», собравший свыше 600 участников из регионов России. Главной темой форума стала реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Сообщалось также, что по поручению губернатора Глеба Никитина в регионе стартовала реализация совместного проекта правительства области и «Росатома» «Эффективная губерния». Он предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах с целью повышения производительности труда.
ИСТОЧНИК KP.RU