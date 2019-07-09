Удмуртская Республика будет перенимать нижегородский опыт внедрения бережливых технологий

СЕГОДНЯ 18:33 2019-07-09T18:40:57+03:00

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Удмуртская Республика собирается перенимать опыт нижегородских коллег по внедрению бережливых технологий. Об этом со ссылкой на главу регионального минпрома Максима Черкасова сообщает пресс-служба облправительства.

По итогам встречи с министром промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктором Лашкаревым на форуме «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге Черкасов рассказал, что коллеги попросили поделиться с ними опытом реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Особенно их заинтересовала работа нижегородцев по повышению производительности труда на предприятиях и в госсекторе. Например, проект «Электронный инспектор», после внедрения которого время получения лицензии бизнесменами сократилось с 30 до 15 дней.

Также стороны обсудили взаимодействие между вузами и предприятиями.

Напомним, в начале июля в столице Приволжья прошел второй всероссийский форум «Производительность 360», собравший свыше 600 участников из регионов России. Главной темой форума стала реализация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Сообщалось также, что по поручению губернатора Глеба Никитина в регионе стартовала реализация совместного проекта правительства области и «Росатома» «Эффективная губерния». Он предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах с целью повышения производительности труда.

ИСТОЧНИК KP.RU