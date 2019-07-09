В Нижегородской области озвучат имена прошедших в очный этап отбора кандидатов на пост главы минздрава

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-09T17:46:11+03:00

Будущий министр должен будет учесть в работе 314 предложений, направленных нижегородцами

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Экспертная комиссия озвучит имена кандидатов на пост главы регионального минздрава, прошедших в очный этап отбора. Это случится 10 июля, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Новый руководитель ведомства должен будет учесть в работе 314 предложений по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, поступивших от местных жителей на портале «Команда Правительства».

Напомним, что прием предложений от нижегородцев завершился 25 июня, а последним днем голосования за них стало 2 июля. Предложения принимались по четырем темам: цифровое здравоохранение, формирование здорового образа жизни, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и качественное здравоохранение.

Отметим, что часть поступивших предложений экспертная комиссия включит в качестве заданий для кандидатов. Потенциальные министры должны будут придумать, как воплотить пожелания жителей в жизнь.

Ранее «Комсомолка» писала, что стать частью «Команды Правительства» могут граждане РФ с высшим образованием, в возрасте от 21 года, без судимости. При этом место жительства роли не играет.

ИСТОЧНИК KP.RU