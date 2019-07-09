Фестиваль военно-исторической реконструкции пройдет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-09T17:31:34+03:00

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Девятый межрегиональный фестиваль военно-исторической реконструкции «Щит и меч» состоится на территории архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор» (Горбатовская улица,41) 13 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, с 12.00 до 13.00 на интерактивных площадках будут представлены образцы вооружения, формы и снаряжения времен Великой Отечественной войны. А в 14.00 стартует главное событие предстоящего фестиваля - историческая реконструкция боев в первый месяц Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В ней поучаствуют примерно сто реконструкторов из Москвы, Владимира, Коврова, Чебоксар и других российских городов.

Чтобы попасть на фестиваль, нужно будет приобрести билет. Для взрослых вход обойдется в 250 рублей, для льготных категорий граждан - в 100 рублей, а для школьников - в 50 рублей. Возрастное ограничение 6+.

ИСТОЧНИК KP.RU