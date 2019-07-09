Житель Тонкинского района набросился на местного чиновника

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-09T16:56:30+03:00

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Уголовное дело возбуждено в отношении 41-летнего жителя Тонкинского района, который набросился на местного представителя власти. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, утром 5 июня 2019 года, находясь в кабинете администрации Тонкинского муниципального образования в ходе работы жилищной комиссии при рассмотрении заявления местного жителя о реконструкции его дома, заявитель внезапно набросился на председателя комиссии - исполняющего обязанности главы районной администрации и заместителя главы муниципального образования.

Привести дебошира в чувства взялся другой член комиссии, за что был укушен. В итоге одному чиновнику были нанесены телесные повреждения, другому - физическая боль.

Теперь следователи назначат проведение судебно-психиатрической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU