2019-07-09T16:19:01+03:00
Спорт

Нижний Новгород может стать столицей всемирных игр ТАФИСА-2024

10 июля состоится церемония подписания контракта между Олимпийским комитетом России и международной ассоциацией «Спорт для всех»
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижний Новгород может стать столицей всемирных игр ТАФИСА в 2024 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среду, 10 июля, должно состояться подписание контракта между Олимпийским комитетом России и международной ассоциацией «Спорт для всех» (ТАФИСА). В мероприятии примут участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент ОКР Станислав Поздняков, генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, генеральный секретарь ТАФИСА Вольфганг Бауман и казначей ТАФИСА Герцель Хагай.

Отметим, что соглашение между Олимпийским комитетом России и ТАФИСА - обязательное условие участия страны в заявочной кампании. Документ вступит в силу только в случае победы России на выборах хозяйки Игр-2024 в ноябре 2019 года. Если заявка будет одобрена, всемирные игры пройдут в столице Приволжья.

Напомним, деятельность международной ассоциации «Спорт для всех» направлена на поощрение физической активности, социального взаимодействия, интеграции и общения людей во всем мире. Игры проводятся каждые четыре года, начиная с 1992 года. Например, в следующем году соревнования состоятся в Лиссабоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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