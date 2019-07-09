МЧС предупреждает о грозах в Нижегородской области в ближайшие часы

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-09T16:02:49+03:00

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В ближайшие 1-3 часа местами по Нижнему Новгороду и области ожидаются грозы с сохранением вечером и в первую половину ночи. Об этом со ссылкой на Верхневолжское УГМС сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Из-за непогоды прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Они могут быть связаны с поражением объектов электроэнергетики и других объектов, в том числе не оборудованных громоотводом.

Спасатели МЧС рекомендуют во время грозы держаться подальше от электропроводки, не стоять у окон и дверей, а также не касаться водопроводных кранов. Кроме того, рекомендуется отключить в доме все бытовые и электрические приборы, радио, не стоит во время грозы пользоваться обычными и сотовыми телефонами.

Напомним, что в такую погоду нельзя купаться в водоемах. В случае отключения электричества в доме надо использовать электрические фонари. При этом следует быть максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU