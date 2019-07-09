Нижегородский «кибертренер» заинтересовал Федерацию прыжков на лыжах с трамплина

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-09T14:22:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью России намерена использовать «кибертренер», разработанный нижегородскими учеными, в подготовке спортсменов. Об этом со ссылкой на первого проректора ННГУ им. Лобачевского Вадима Сайгина сообщает пресс-служба облправительства.

По словам специалисты, в профессиональном спорте идет борьба за каждую тысячную долю секунды, за сотые доли балла, поэтому точность исполнения движений крайне важна.

- «Кибертренер» позволит спортсмену видеть, что происходит в его теле во время тренировки и, если нужно, оперативно корректировать движения, - уточнил Сайгин.

Проректор ННГУ добавил, что команда разработчиков «кибертренера» создаст предназначенную специально для «летающих лыжников» модель тренажера.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что регион представил на форуме «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге свыше 30 инновационных импортозамещающих разработок. В частности, были презентованы производство порошковой металлургии, система управления «Цифровое предприятие», «кибертренер» и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU