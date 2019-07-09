2019-07-09T13:24:13+03:00
Экономика

Нижегородская область заинтересовала Ханты-Мансийский автономный округ суднами на воздушной подушке

Перспективы сотрудничества удалось обсудить в рамках промышленного форума «ИННОПРОМ-2019»
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская делегация на международном промышленном форуме «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге обсудила возможное сотрудничество региона с Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, предварительно стороны договорились о поставках судов «Марс 10», «Марс 25», универсальной грузовой платформы на воздушной подушке и судна на воздушной подушке «Феникс» производства нижегородского предприятия АО «Флот».

Вдобавок ко всему округ проявил интерес к специальной автотехнике, производимой НПО «Транспорт» (на форуме экспонируется плавающий гусеничный тягач ТТМ-32, у которого нет аналогов в мире).

Вице-губернатор Евгений Люлин рассказал, что на встрече также обсуждалась вероятность строительства сборочных производств АО «Флот» и НПО «Транспорт» на территории ХМАО. Это, по словам чиновника, даст возможность уменьшить стоимость нижегородской продукции для потребителей из северных регионов страны.

Сообщалось, что Нижегородская область представила на форуме свыше 30 инновационных импортозамещающих разработок. В частности, были презентованы производство порошковой металлургии, система управления «Цифровое предприятие», «кибертренер» и многое другое.

«Комсомолка» также писала, что Нижегородская область стала одним из первых регионов России, включившихся в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости».

ИСТОЧНИК KP.RU

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