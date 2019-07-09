2019-07-09T12:19:02+03:00
Общество

«Нижегородэлектротранс» заявил об увеличении средней скорости передвижения троллейбусов № 13 и 31

Эксперты связывают это с введением выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте Гагарина
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Количество нижегородцев, предпочитающих пользоваться общественным транспортом, выросло на 8% после создания выделенной полосы на проспекте Гагарина. Об этом заявили в МП «Нижегородпассажиравтотранс».

За июнь пассажиропоток на муниципальных маршрутах № 1, 2, 12, 43 и 72 превысил 1,074 миллиона человек. Тогда как за аналогичный период прошлого года пассажиропоток был 999,2 тысячи человек.

Ранее представители общественного контроля по мониторингу за работой выделенной полосы отметили отсутствие заторов при въезде на развязку у поста в Ольгино, а также со стороны богородского и арзамасского направлений. Как пояснили специалисты центра организации дорожного движения, улучшение пропускной способности проспекта обусловлено регулировкой режимов работы светофорных объектов.

Вместе с тем в МП «Нижегородэлектротранс» зафиксировали увеличение средней скорости передвижения троллейбусов на маршрутах № 13 и 31 «площадь Минина и Пожарского - микрорайон Щербинки-2» с 17,9 км/ч до 18,2 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородская область заинтересовала Ханты-Мансийский автономный округ суднами на воздушной подушке
Около 30 музыкальных групп выступят на фестивале «Нижегородский чернозем - 2019»
АО «Теплоэнерго» заменило более 30 км трубопроводов с начала ремонтной кампании
Роспотребнадзор окажет правовую помощь пассажирам, не попавшим на самолет Нижний Новгород - Сочи
Нижегородским супружеским парам вручили медали «За любовь и верность»
В Нижегородской области заработала общевузовская платформа для абитуриентов Study Volga
НПАТ: Нижегородцы стали больше ездить на общественном транспорте после появления «выделенки» на Гагарина
Токсичной свалкой в Павлове заинтересовался следственный комитет
Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 9 июля
Одну из строгановских церквей начали реставрировать в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде создали «умный» спортивный костюм «кибертренер»
В Нижегородской области построили крупнейшее в России производство порошковой металлургии
На Бору директора школы оштрафовали за прогулы ученика
В Нижегородской области благоустроили 14 дворов по программе «Комфортная городская среда»
В конце июля подорожает проезд на маршруте № 57
В Нижнем Новгороде демонтировали 181 рекламную конструкцию
В систему «Наш Нижний» поступило больше 28 тысяч заявок от нижегородцев
Очень сильный дождь ожидается в северных районах Нижегородской области в ночь на 8 июля
Социально-реабилитационная смена «Счастливая семья» прошла в Нижегородской области
Более 400 систем отопления будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в этом году
Женщина упала с высоты 16 этажа в Нижнем Новгороде
Собираемость доходов бюджета Нижегородской области выросла на 10,8%
МЧС: Грозы обрушатся на Нижегородскую область 7 июля
День независимости Беларуси отметили в Нижнем Новгороде
Сотрудники департамента внешних связей приняли участие в тренингах фабрики офисных процессов
В Нижнем Новгороде продается здание Сбербанка
Глеб Никитин: «Два новых кинозала появятся в Нижегородской области до конца 2019 года»
На нижегородской телебашне включится праздничная подсветка