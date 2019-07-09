«Нижегородэлектротранс» заявил об увеличении средней скорости передвижения троллейбусов № 13 и 31

СЕГОДНЯ 12:19 2019-07-09T12:19:02+03:00

Эксперты связывают это с введением выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте Гагарина

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Количество нижегородцев, предпочитающих пользоваться общественным транспортом, выросло на 8% после создания выделенной полосы на проспекте Гагарина. Об этом заявили в МП «Нижегородпассажиравтотранс».

За июнь пассажиропоток на муниципальных маршрутах № 1, 2, 12, 43 и 72 превысил 1,074 миллиона человек. Тогда как за аналогичный период прошлого года пассажиропоток был 999,2 тысячи человек.

Ранее представители общественного контроля по мониторингу за работой выделенной полосы отметили отсутствие заторов при въезде на развязку у поста в Ольгино, а также со стороны богородского и арзамасского направлений. Как пояснили специалисты центра организации дорожного движения, улучшение пропускной способности проспекта обусловлено регулировкой режимов работы светофорных объектов.

Вместе с тем в МП «Нижегородэлектротранс» зафиксировали увеличение средней скорости передвижения троллейбусов на маршрутах № 13 и 31 «площадь Минина и Пожарского - микрорайон Щербинки-2» с 17,9 км/ч до 18,2 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU