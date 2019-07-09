2019-07-09T12:09:05+03:00
Звезды

Около 30 музыкальных групп выступят на фестивале «Нижегородский чернозем - 2019»

Фестиваль искусств и ремесел пройдет на Нижневолжской набережной с 12 по 14 июля
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фестиваль искусств и ремесел (12+) пройдет на Нижневолжской набережной с 12 по 14 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

На три дня набережная станет центром притяжения творцов и тех, кто неравнодушен к творчеству. На фестиваль съедутся 250 мастеров-ремесленников из Москвы, Тольятти, Крыма, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Твери, Уфы, Костромы, Иванова, Кирова, Пекина, Иерусалима, Еревана и Тбилиси. Умельцы проведут для всех желающих бесплатные мастер-классы. Кроме того, гости смогут посетить уроки по изобразительному искусству и танцам.

Параллельно около здания Речного вокзала будут работать две сцены: главная и акустическая. За время фестиваля на них выступят около 30 музыкальных групп и диджеев.

Организаторы уверяют: нижегородцев и гостей приволжской столицы ждут три насыщенных дня. Любой сможет поучаствовать в мастер-классах, узнать историю Нижнего Новгорода, потанцевать, послушать отличную музыку и порисовать. И все это под открытым небом.

Добавим, что участие в мастер-классах и вход на все площадки фестиваля свободные. Время работы: 12 июля с 17.00 по 23.00, 13 июля с 10.00 по 23.00 и 14 июля с 10.00 по 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородская область заинтересовала Ханты-Мансийский автономный округ суднами на воздушной подушке
«Нижегородэлектротранс» заявил об увеличении средней скорости передвижения троллейбусов № 13 и 31
АО «Теплоэнерго» заменило более 30 км трубопроводов с начала ремонтной кампании
Роспотребнадзор окажет правовую помощь пассажирам, не попавшим на самолет Нижний Новгород - Сочи
Нижегородским супружеским парам вручили медали «За любовь и верность»
В Нижегородской области заработала общевузовская платформа для абитуриентов Study Volga
НПАТ: Нижегородцы стали больше ездить на общественном транспорте после появления «выделенки» на Гагарина
Токсичной свалкой в Павлове заинтересовался следственный комитет
Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 9 июля
Одну из строгановских церквей начали реставрировать в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде создали «умный» спортивный костюм «кибертренер»
В Нижегородской области построили крупнейшее в России производство порошковой металлургии
На Бору директора школы оштрафовали за прогулы ученика
В Нижегородской области благоустроили 14 дворов по программе «Комфортная городская среда»
В конце июля подорожает проезд на маршруте № 57
В Нижнем Новгороде демонтировали 181 рекламную конструкцию
В систему «Наш Нижний» поступило больше 28 тысяч заявок от нижегородцев
Очень сильный дождь ожидается в северных районах Нижегородской области в ночь на 8 июля
Социально-реабилитационная смена «Счастливая семья» прошла в Нижегородской области
Более 400 систем отопления будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в этом году
Женщина упала с высоты 16 этажа в Нижнем Новгороде
Собираемость доходов бюджета Нижегородской области выросла на 10,8%
МЧС: Грозы обрушатся на Нижегородскую область 7 июля
День независимости Беларуси отметили в Нижнем Новгороде
Сотрудники департамента внешних связей приняли участие в тренингах фабрики офисных процессов
В Нижнем Новгороде продается здание Сбербанка
Глеб Никитин: «Два новых кинозала появятся в Нижегородской области до конца 2019 года»
На нижегородской телебашне включится праздничная подсветка