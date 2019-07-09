Около 30 музыкальных групп выступят на фестивале «Нижегородский чернозем - 2019»

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-09T12:09:05+03:00

Фестиваль искусств и ремесел пройдет на Нижневолжской набережной с 12 по 14 июля

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Фестиваль искусств и ремесел (12+) пройдет на Нижневолжской набережной с 12 по 14 июля, сообщает пресс-служба городской администрации.

На три дня набережная станет центром притяжения творцов и тех, кто неравнодушен к творчеству. На фестиваль съедутся 250 мастеров-ремесленников из Москвы, Тольятти, Крыма, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Твери, Уфы, Костромы, Иванова, Кирова, Пекина, Иерусалима, Еревана и Тбилиси. Умельцы проведут для всех желающих бесплатные мастер-классы. Кроме того, гости смогут посетить уроки по изобразительному искусству и танцам.

Параллельно около здания Речного вокзала будут работать две сцены: главная и акустическая. За время фестиваля на них выступят около 30 музыкальных групп и диджеев.

Организаторы уверяют: нижегородцев и гостей приволжской столицы ждут три насыщенных дня. Любой сможет поучаствовать в мастер-классах, узнать историю Нижнего Новгорода, потанцевать, послушать отличную музыку и порисовать. И все это под открытым небом.

Добавим, что участие в мастер-классах и вход на все площадки фестиваля свободные. Время работы: 12 июля с 17.00 по 23.00, 13 июля с 10.00 по 23.00 и 14 июля с 10.00 по 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU