Роспотребнадзор окажет правовую помощь пассажирам, не попавшим на самолет Нижний Новгород - Сочи
Управление Роспотребнадзора выразило готовность оказать правовую помощь пассажирам, которым не хватило мест в самолете авиакомпании Red Wings 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского управления.
Дозвониться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора можно по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).
«Комсомольская правда» рассказывала про одиннадцать пассажиров, которым было отказано в перелете по маршруту Нижний Новгород - Сочи из-за того, что им не нашлось места на борту. Пострадавшим предложили добраться до места назначения стыковочными рейсами. Так, беременной нижегородке с 7-летним ребенком пришлось сначала лететь в Москву, а уже оттуда - в Сочи.
В авиакомпании Red Wings комментировать ситуацию не стали. Тем временем в Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что авиакомпания Red Wings предоставила на рейс Нижний Новгород - Сочи самолет меньшей вместимостью: вместо Airbus A321 прилетел Airbus A320. Однако поскольку жалоб от пассажиров не поступало, прокуратура начала проверку в отношении авиаперевозчика по информации в СМИ.
ИСТОЧНИК KP.RU