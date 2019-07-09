Роспотребнадзор окажет правовую помощь пассажирам, не попавшим на самолет Нижний Новгород - Сочи

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-09T11:15:51+03:00

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Управление Роспотребнадзора выразило готовность оказать правовую помощь пассажирам, которым не хватило мест в самолете авиакомпании Red Wings 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского управления.

Дозвониться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора можно по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

«Комсомольская правда» рассказывала про одиннадцать пассажиров, которым было отказано в перелете по маршруту Нижний Новгород - Сочи из-за того, что им не нашлось места на борту. Пострадавшим предложили добраться до места назначения стыковочными рейсами. Так, беременной нижегородке с 7-летним ребенком пришлось сначала лететь в Москву, а уже оттуда - в Сочи.

В авиакомпании Red Wings комментировать ситуацию не стали. Тем временем в Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что авиакомпания Red Wings предоставила на рейс Нижний Новгород - Сочи самолет меньшей вместимостью: вместо Airbus A321 прилетел Airbus A320. Однако поскольку жалоб от пассажиров не поступало, прокуратура начала проверку в отношении авиаперевозчика по информации в СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU