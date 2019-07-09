Нижегородским супружеским парам вручили медали «За любовь и верность»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-09T11:03:06+03:00

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«Бал юбиляров» прошел в усадьбе Рукавишниковых 8 июля. В торжественном мероприятии поучаствовали зампредседателя областного Заксобрания Ольга Щетинина и руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, передает пресс-служба регионального правительства.

Гостями праздничного мероприятия стали 22 супружеские пары «бриллиантовых», «изумрудных», «золотых», «рубиновых» и «серебряных» юбиляров, проживших в браке соответственно 60, 55, 50, 40 и 25 лет. Юбилярам семейной жизни вручили поздравительные письма губернатора Нижегородской области и медали «За любовь и верность».

Как отметила Ольга Щетинина, поддержка традиционных семейных устоев - важная часть большой демографической политики страны.

- Нацпроект «Демография» направлен на поддержку молодых семей с детьми. Наше государство оказывает им беспрецедентные меры поддержки. Это и ипотечный кредит под шесть процентов, и ежемесячные выплаты за рождение ребенка, и строительство детских садов с ясельными группами, и многие другие меры, которые помогают молодой семье становиться на ноги и развиваться, - подчеркнула депутат.

Ранее глава региона Глеб Никитин заявил, что в рамках нацпроекта «Демография» удается сделать немало полезного по целому ряду направлений. Прежде всего, это поддержка семей с детьми. Так, осуществлены выплаты на первого ребенка до 1,5 лет почти семи тысячам получателей, причем около трети из них выплата назначена впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU