НПАТ: Нижегородцы стали больше ездить на общественном транспорте после появления «выделенки» на Гагарина

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-09T09:33:01+03:00

За месяц автобусами воспользовались более миллиона человек

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Количество нижегородцев, предпочитающих общественный транспорт, выросло на 8%. Этому поспособствовало появление выделенной полосы на проспекте Гагарина, сообщили в муниципальном предприятии «Нижегородпассажиравтотранс».

Соответствующие данные стали известны в ходе подведения итогов работы маршрутов № 1, 2, 12, 43 и 72 за июнь 2019 года.

Пассажиропоток в них составил более миллиона человек, хотя в прошлом году их было меньше миллиона.

- В городском департаменте транспорта отмечают, что после введения выделенной полосы удалось добиться обеспечения безопасности передвижения общественного транспорта. Автобусы идут в одном ряду, не обгоняя друг друга, и соблюдается расписание движения даже в утренние часы пик, - пояснили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

Напомним, выделенная полоса для общественного транспорта появилась на участке от микрорайона «Щербинки-1» (перекресток с улицей Тропинина) до остановки «Нител» 1 июня. Спустя некоторое время было принято решение о том, что по выходным по «выделенке» могут ездить и автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU