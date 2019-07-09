2019-07-09T08:07:29+03:00
Общество

Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 9 июля

МЧС объявило экстренное предупреждение
Валерия ГРОМОВА
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Утром 9 июля на Нижегородскую область обрушатся сильные дожди. Непогода сохранится в течение всего дня, передает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Как предупреждает МЧС, в связи с ливнями в регионе повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (но не выше муниципального уровня). На дорогах могут увеличиться количество ДТП, а улицы утонут в воде из-за неисправностей и замусоривания ливневых стоков. Кроме того, не исключается активизация оползневых процессов.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок за рулем в такую погоду. Если ливень застал вас в пути, то обязательно снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение.

Также лучше не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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