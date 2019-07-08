СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-08T15:53:20+03:00

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В Нижегородской области построили крупнейшее в России производство порошковой металлургии. Первая презентация проекта состоялась на стенде Нижегородской области на международном промышленном форуме «Иннопром-2019» в Екатеринбурге.

- Данный комплекс построили в Кулебаках при поддержке Фонда развития промышленности, - говорится в сообщении. – Для этого компании ООО «Гранком» был выдан льготный займ в размере 750 миллионов рублей. Этот проект должен стать знаковым для России. В дальнейшем он должен повлиять на будущее всего отечественного машиностроения.

- Порошковая металлургия – технология, которая одновременно позволяет производить высококачественные изделия и получать материалы с новыми свойствами, - подчеркнул Глеб Никитин. – Благодаря этой технологии удается получать в разы более прочные и более дешевые детали за счет уменьшения расходного коэффициента по сравнению с литьем.

Кстати, по сравнению с деталями, изготовленными классическим способом, срок службы этих деталей увеличивается в 2-3 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU