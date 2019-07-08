На Бору директора школы оштрафовали за прогулы ученика

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-08T15:35:12+03:00

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Директора школы в Борском районе оштрафовали за систематические прогулы его ученика. Соответствующее решение было принято после проведения прокурорской проверки. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской областной прокуратуры.

- В соответствии с федеральным законодательством, образовательные организации обязаны выявлять тех учеников, которые систематически пропускают занятия по неуважительным причинам, - говорится в сообщении прокуратуры. – В отношении этих учеников руководство школы обязано предпринимать соответствующие меры и вести учет. Однако все эти требования не исполнялись директором одной из Борских школ. В апреле и мае 2019 года один из учеников систематически пропускал занятия. Однако директор школы не известил об этом управление образования и молодежной политики городского округа.

В связи с этим в отношении директора школы было возбуждено сразу два административных дела. По результатам его рассмотрения суд обязал директора школы выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU