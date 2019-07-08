В конце июля подорожает проезд на маршруте № 57

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-08T11:59:13+03:00

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С 29 июля в Нижнем Новгороде подорожает проезд на маршруте № 57, следующем от Красного Сормова до микрорайона Верхние Печеры. Соответствующее уведомление компания-перевозчик ООО «Елена» направило в администрацию Нижнего Новгорода.

- Уже в конце июля стоимость проезда на этом маршруте составит 30 рублей, - говорится в сообщении. – При этом стоимость проезда на муниципальном транспорте в Нижнем Новгороде по-прежнему будет составлять 28 рублей при оплате за наличный расчет и 26 рублей – при безналичной оплате проезда. Эта же цена сохранится и на тарифе «Электронный кошелек. 60 минут».

Напомним, в соответствии с законодательством, тариф по нерегулируемым тарифам устанавливается самими перевозчиками. Администрацию города лишь уведомляют о грядущем повышении.

ИСТОЧНИК KP.RU