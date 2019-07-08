В Нижнем Новгороде демонтировали 181 рекламную конструкцию

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-08T10:19:38+03:00

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С 1 по 5 июля в Нижнем Новгороде демонтировали 181 незаконную рекламную конструкцию. Об этом сообщили в МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

По данным ведомства, 23 конструкции были убраны собственниками добровольно. Еще 11 конструкций демонтировали с привлечением подрядной организации. Оставшиеся 147 конструкций были убраны силами центра.

- Всего за последнюю неделю в Нижнем Новгороде была выявлена 81 незаконная рекламная конструкция, - говорится в сообщении. – Наибольшее число незаконных объектов – 34 конструкции – были выявлены в Ленинском районе. Еще 33 незаконные конструкции были обнаружены в Нижегородском районе и 8 конструкций в Советском районе.

По данным центра, все материалы в отношении незаконных рекламных конструкций были переданы в контролирующие органы. В соответствии с административным кодексом, штраф для юридических лиц составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU