2019-07-08T10:00:33+03:00
Общество

В систему «Наш Нижний» поступило больше 28 тысяч заявок от нижегородцев

Домоуправляющими компаниями отработано 25 тысяч заявок
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В информационную систему «Наш Нижний» от нижегородцев поступило более 28 тысяч заявок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

По данным единой диспетчерской службы, к информационной системе на сегодняшний день подключились уже 110 домоуправляющих организаций. Ими за это время было отработано 25 тысяч заявок. Это составляет примерно 89% от всех представленных заявок.

Напомним, ранее сообщалось, что в информационной системе «Наш Нижний» появился раздел «Отключения». Он предназначен для оперативного информирования нижегородцев об аварийных отключениях на объектах коммунального хозяйства.

- Сведения об отключениях поступают в систему «Наш Нижний» от ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и единой дежурно-диспетчерской службы, - отметил заместитель главы Нижнего Новгорода Алексей Карапузов. - В новом разделе представлена информация о типе отключения, адресе проведения работ, времени и дате инцидента и сроках его устранения.

Кстати, оставить заявку о своей коммунальной проблеме и отслеживать ее отработку можно онлайн с компьютера или по номеру 005.

ИСТОЧНИК KP.RU

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