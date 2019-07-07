Очень сильный дождь ожидается в северных районах Нижегородской области в ночь на 8 июля

СЕГОДНЯ 19:49 2019-07-07T19:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 7 июля и в ночь на 8 июля в северных районах Нижегородской области ожидается очень сильный дождь. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с опасными погодными явлениями могут возникнуть ЧС. На дорогах могут произойти ДТП и затруднения в работе транспорта.

Также прогнозируется вероятность нарушений в системе ЖКХ, а также подтопление из-за неисправностей ливневых стоков. - Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог, - предупредили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок за рулем в непогоду. А если поедете, то снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение. Кроме того, не спускайтесь в подземные переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU