Социально-реабилитационная смена «Счастливая семья» прошла в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 19:25 2019-07-07T19:25:16+03:00

Детский отдых был организован при социальном патрнерстве с организацией «Верас»

Изменить размер текста: A A

Социально-реабилитационная смена «Счастливая семья» для детей с ОВЗ прошла на базе ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям» в Нижегородской области. В ней приняли участие почти 90 семей из 30 населенных пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В ходе смены проводились специальные занятия для детей с расстройством аутистического спектра. Мероприятие было организовано при социальном партнерстве с Нижегородской региональной общественной организацией поддержки детей и молодежи «Верас».

Специалисты работали с родителями и обучали их навыкам общения с детьми. Каждая семья также получила юридическую консультацию по интересующим вопросам.

На занятиях в творческих мастерских дети вместе с родителями выжигали, шили, лепили, рисовали. Результаты были размещены на творческой выставке «Мы можем все!». Помимо этого проводились музыкальные занятия, по итогам которых прошел концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU