2019-07-07T17:38:58+03:00
Общество

Более 400 систем отопления будут отремонтированы в Нижнем Новгороде в этом году

Работы уже ведутся в 250 многоквартирных домах
Валерия ГРОМОВА
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Фонд капремонта Нижегородской области провел встречи с жителями Нижегородского и Приокского районов приволжской столицы по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону. В мероприятии принимали участие местные чиновники, представители ДУКов и подрядных организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как подчеркнул гендиректор фонда капремонта, сейчас ведется активная подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду.

- Проблемы с подрядчиками, которые не справляются с объемами и сроками проведения работ, мы стараемся решать незамедлительно, так же, как и оперативно реагировать на жалобы жителей. Наша задача - осуществить ремонт объектов качественно и в срок, чтобы жителям были не страшны никакие морозы, - добавил он.

Так, в 2019 году по программе капремонта будет отремонтировано более 400 систем отполения. В 250 домах уже определен подрядчик, заключен договор и начались работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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