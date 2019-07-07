Собираемость доходов бюджета Нижегородской области выросла на 10,8%

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-07T14:53:30+03:00

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Собираемость налоговых и неналоговых доходов бюджета Нижегородской области выросла на 10,8% за последние полгода. Как сообщает пресс-служба облправительства со ссылкой на региональное министерство финансов, цифры сравнивались с аналогичным периодом прошлого года.

Так, по данным на 1 июля, в консолидированный бюджет Нижегородской области поступило 93,5 миллиарда рублей доходов, что на 7,7% больше, чем в 2018 году. Тогда этот показатель был меньше на 6,7 миллиарда. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 88,9 миллиарда рублей.

Кроме того, как пояснили в минфине, доходы бюджета получены в размере 79,3 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые — в сумме 68,8 миллиарда рублей. Если сравнивать с этим же периодом прошлого года, то цифры увеличились на 10,8%, то есть на 6,7 миллиарда.

Расходы областного бюджета исполнены в объеме 73,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU