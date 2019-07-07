День независимости Беларуси отметили в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-07T10:44:18+03:00

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3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде прошла торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню, приуроченная к Дню независимости Республики Беларусь. В мероприятии на территории кремля приняли участие руководитель отделения посольства Беларуси в России в Нижнем Новгороде Александр Власов, представитель МИД России Сергей Малов, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, исполняющий обязанности директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов и представители белорусской диаспоры.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, чиновники возложили цветы к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и почтили память героев.

Ранее сообщалось, что этим летом в Нижнем Новгороде снова пройдет «Фестиваль уличного кино». Зрители увидят конкурсный показ самых свежих российских короткометражек 2019 года, а также программу из лучших фильмов за последние пять лет. В программе фестиваля будут представлены фильмы с участием звезд российского кино: Алексея Серебрякова, Сергея Бурунова, Сергея Бадюка и других.

ИСТОЧНИК KP.RU