2019-07-07T09:18:27+03:00
Общество

Сотрудники департамента внешних связей приняли участие в тренингах фабрики офисных процессов

Мероприятие проходит в несколько этапов
Валерия ГРОМОВА
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Сотрудники органов исполнительной власти Нижегородской области на днях приняли участие в тренингах на основе фабрики процессов АО «Гринатом». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Целью этого тренинга организаторы назвали «изменение сознания государственных служащих путем погружения в насыщенную информационную среду деловой игры».

Мероприятие проходит в несколько этапов. Сперва участники выбирают себе роли и в формате деловой игры воспроизводят привычный для государственных служащих процесс. Через некоторое время появляются дискуссии, споры и активные обсуждения. Игроки начинают искать новые пути решения привычных задач.

- Проведение подобных мероприятий зарекомендовало себя в мировой и российской практике как эффективная платформа для обмена мнениями, поиска новых решений и повышения эффективности рабочего процесса, - рассказали в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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