2019-07-06T16:55:11+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Два новых кинозала появятся в Нижегородской области до конца 2019 года»

В рамках национального проекта «Культура» будет открыто два виртуальных концертных зала
Юлия ДАНЧЕНКО
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Во Дворцах культуры Выксы и Навашино появятся два новых кинозала, об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Их строительство входит в нацпроект «Культура», который финансируется их средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Однако после открытия кинозалов, не менее 50 процентов киносеансов должны составлять российские фильмы.

- Очень важно, чтобы жители даже небольших городов могли посмотреть кино в комфортных условиях. Это повышает привлекательность территорий для жизни, создает условия для развития культурной сферы, - сказал Глеб Никитин.

Также в рамках нацпроекта «Культура» планируется капитально отремонтировать 15 домов культуры в районах региона Нижегородской области.

- Вместе с тем мы намерены активно участвовать в новых заявочных кампаниях нацпроекта. Из регионального бюджета выделены средства на подготовку проектной документации на ремонтные работы в нижегородском ТЮЗе, театре кукол и Театра драмы имени Горького. Данные работы планируется завершить до конца этого года», - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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