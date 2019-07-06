2019-07-06T14:56:15+03:00
Общество

На нижегородской телебашне включится праздничная подсветка

Башня будет приветствовать футболистов и болельщиков матча «Нижний Новгород - Томь»
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородская телебашня вновь будет радовать нижегородцев и гостей нашего города праздничной подсветкой, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Иллюминация загорится в честь футбольного матча между ФК «Нижний Новгород» и ФК «Томь», который пройдет 7 июля на стадионе «Нижний Новгород». Башня начнет приветствовать приезжающих футболистов и болельщиков в субботу, 6 июля, с 21.00 до 00.00 (МСК).

Напомним, новая система архитектурно-художественной подсветки смонтирована на нижегородской телебашне к чемпионату мира по футболу, который прошел в 2018 году в том числе и в Нижнем Новгороде. Сейчас башня загорается в честь не только спортивных событий, но и во время праздников, значимых для города и страны. Кроме того, иногда влюбленные заказывают специальную романтическую подсветку, признаваясь в любви.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Новгороде продается здание Сбербанка
Глеб Никитин: «Два новых кинозала появятся в Нижегородской области до конца 2019 года»
В Арзамасе состоится награждение победителей конкурса «Святая Нижегородская Земля»
«Фестиваль уличного кино» пройдет в Нижнем Новгороде
Нижегородцев приглашают стать участниками проекта «Спасибозавсе.рф»
На мосту через реку Гремячка в Воротынском районе пройдут профилактические работы
Число жалоб на вывоз мусора в Нижегородской области сократилось на 40%
Муниципалитетам передали ключи от 10 микроавтобусов для мобильных бригад
Роман Колосов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству
Руководители бутика «Интермода» на Покровке уклонились от уплаты налогов на 352 миллиона рублей
60 тысяч человек посмотрели трансляцию заключительного концерта фестиваля «Стрелка»
Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Нижегородской области
Водоканал начал капремонт водопровода на Московском шоссе
Глеб Никитин примет участие в совещании по вопросу реализации нацпроектов
Шесть лучших юных футболистов из Нижнего Новгорода поедут на сборы в академию «Зенита»
Два случая заболевания клещевым энцефалитом зафиксированы в Нижегородской области
Многофункциональная горка, двухэтажная беседка и домик на дереве появятся в одном из дворов Выксы
Регулируемый пешеходный переход появится на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Нижегородский центр раннего развития детей «Умная кроха» закрыли по решению суда
Восемь дворов и два общественных пространства будут благоустроены в Выксе в этом году
Экстренное предупреждение: Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 4 июля