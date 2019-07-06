На нижегородской телебашне включится праздничная подсветка

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-06T14:56:15+03:00

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Нижегородская телебашня вновь будет радовать нижегородцев и гостей нашего города праздничной подсветкой, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Иллюминация загорится в честь футбольного матча между ФК «Нижний Новгород» и ФК «Томь», который пройдет 7 июля на стадионе «Нижний Новгород». Башня начнет приветствовать приезжающих футболистов и болельщиков в субботу, 6 июля, с 21.00 до 00.00 (МСК).

Напомним, новая система архитектурно-художественной подсветки смонтирована на нижегородской телебашне к чемпионату мира по футболу, который прошел в 2018 году в том числе и в Нижнем Новгороде. Сейчас башня загорается в честь не только спортивных событий, но и во время праздников, значимых для города и страны. Кроме того, иногда влюбленные заказывают специальную романтическую подсветку, признаваясь в любви.

ИСТОЧНИК KP.RU