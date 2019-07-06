2019-07-06T13:53:59+03:00
Общество

В Арзамасе состоится награждение победителей конкурса «Святая Нижегородская Земля»

Мероприятия приурочено к всероссийскому празднику Дню любви, семьи и верности
Юлия ДАНЧЕНКО
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В среду, 10 июля, в Арзамасе состоятся заключительные мероприятия областного конкурса детского творчества «Святая Нижегородская Земля». Участников ждет подведение итогов, торжественное награждение победителей и праздничный концерт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Лейтмотивом конкурса стала тема семьи, истории жизни известных нижегородцев. В конкурсе приняли участие школьники из Арзамаса, Арзамасского района, Нижнего Новгорода, Чкаловска и Чкаловского района, Выксы и Выксунского района. Самому молодому участнику 5 лет, самому старшему -17.

Мероприятие приурочено к всероссийскому празднику Дню любви, семьи и верности.

Традиционным организатором конкурса выступает Нижегородский региональный общественный фонд памяти Митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, администрации города Арзамаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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