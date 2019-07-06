«Фестиваль уличного кино» пройдет в Нижнем Новгороде
Нынешним летом в Нижнем Новгороде снова пройдет «Фестиваль уличного кино», сообщают организаторы. Сразу два уикенда подряд нижегородцы и гости города будут наслаждаться современными короткометражками и выбирать среди них лучшую.
Зрители увидят конкурсный показ самых свежих российских короткометражек 2019 года, а также программу из лучших фильмов за последние пять лет. В программе фестиваля будут представлены фильмы с участием звезд российского кино: Алексея Серебрякова, Сергея Бурунова, Сергея Бадюка и других.
- Никаких билетов и статусного жюри. Публика решает! – сказали организатор.
Голосовать можно будет с помощью фонариков. Организаторы зафиксируют уровень света на площадке, суммируют к сентябрю результаты во всех городах и назовут три лучших фильма. Формат и график образовательной программы фестиваля будет представлен позже.
Фестиваль пройдет 3-4 и 9-10 августа на Нижневолжской набережной.
ИСТОЧНИК KP.RU