2019-07-06T11:41:21+03:00
Общество

«Фестиваль уличного кино» пройдет в Нижнем Новгороде

В преддверии 800-летия города расширяется формат мероприятий на Нижневолжской набережной
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нынешним летом в Нижнем Новгороде снова пройдет «Фестиваль уличного кино», сообщают организаторы. Сразу два уикенда подряд нижегородцы и гости города будут наслаждаться современными короткометражками и выбирать среди них лучшую.

Зрители увидят конкурсный показ самых свежих российских короткометражек 2019 года, а также программу из лучших фильмов за последние пять лет. В программе фестиваля будут представлены фильмы с участием звезд российского кино: Алексея Серебрякова, Сергея Бурунова, Сергея Бадюка и других.

- Никаких билетов и статусного жюри. Публика решает! – сказали организатор.

Голосовать можно будет с помощью фонариков. Организаторы зафиксируют уровень света на площадке, суммируют к сентябрю результаты во всех городах и назовут три лучших фильма. Формат и график образовательной программы фестиваля будет представлен позже.

Фестиваль пройдет 3-4 и 9-10 августа на Нижневолжской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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