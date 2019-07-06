«Фестиваль уличного кино» пройдет в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-06T11:41:21+03:00

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Нынешним летом в Нижнем Новгороде снова пройдет «Фестиваль уличного кино», сообщают организаторы. Сразу два уикенда подряд нижегородцы и гости города будут наслаждаться современными короткометражками и выбирать среди них лучшую.

Зрители увидят конкурсный показ самых свежих российских короткометражек 2019 года, а также программу из лучших фильмов за последние пять лет. В программе фестиваля будут представлены фильмы с участием звезд российского кино: Алексея Серебрякова, Сергея Бурунова, Сергея Бадюка и других.

- Никаких билетов и статусного жюри. Публика решает! – сказали организатор.

Голосовать можно будет с помощью фонариков. Организаторы зафиксируют уровень света на площадке, суммируют к сентябрю результаты во всех городах и назовут три лучших фильма. Формат и график образовательной программы фестиваля будет представлен позже.

Фестиваль пройдет 3-4 и 9-10 августа на Нижневолжской набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU