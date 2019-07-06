2019-07-06T13:47:33+03:00
Общество

Нижегородцев приглашают стать участниками проекта «Спасибозавсе.рф»

Проект предоставляет возможность публично поблагодарить дорогих вам людей
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцы могут стать участниками проекта «Спасибозавсе.рф», который предоставляет пользователю возможность публично поблагодарить дорогих ему людей. Об этом сообщили в ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

Слова благодарности всегда приятно слышать, а если они сказаны публично, то это приятно вдвойне.Новый проект позволяет сказать «спасибо» дорогим людям: родственникам, возлюбленным, друзьям, а также людям, которые когда-то помогли вам.

Проект появился в республике Чувашия и сразу стал популярным в разных регионах России, получив поддержку Международного общественного движения «Мы любим Россию».

Также в рамках проекта «Спасибозавсе.рф» стартовала кампания по сбору и размещению информации о ветеранах Великой Отечественной войны. Всю работу выполняют волонтеры, участники студенческих отрядов и общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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