Муниципалитетам передали ключи от 10 микроавтобусов для мобильных бригад

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-05T17:20:54+03:00

Все они оборудованы подъемниками для доставки граждан старше 65 лет

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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев 5 июля вручил ключи от 10 микроавтобусов, оборудованных специальными подъемниками для доставки граждан старше 65 лет в медицинские учреждения. Все это сделано в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Эти микроавтобусы будут использоваться для доставки в больницы граждан старше 65 лет, имеющих возрастные хронические заболевания и нуждающихся в постоянном наблюдении, - отметил заместитель губернатора Андрей Гнеушев. – Кроме того, с помощью этих автомобилей будут проводиться диспансеризации и скрининги на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний.

Уже известно, что эти микроавтобусы будут переданы в центры социального обслуживания Арзамасского, Большеболдинского, Вадского, Варнавинского, Вачского, Гагинского, Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьского, Сеченовского и Спасского районов. В настоящее время там проживает больше 140 тысяч человек, из которых больше 27 тысяч – это граждане старше 65 лет.

- Сейчас в Нижегородской области уже работает 58 мобильных бригад, в состав которых входят сотрудники медицинских учреждений, пенсионного фонда и социальной защиты, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU