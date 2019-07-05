Роман Колосов покинул пост заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству

СЕГОДНЯ 16:11 2019-07-05T16:11:19+03:00

Теперь его обязанности возложены на директора департамента транспорта Нижнего Новгорода Елену Лекомцеву

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Роман Колосов уволился с поста заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, Роман Колосов написал заявление на увольнение по собственному желанию в пятницу, 5 июля 2019 года. Причиной стал переход на другую работу.

С 8 июля 2019 года обязанности замглавы возложены на директора департамента транспорта Нижнего Новгорода Елену Лекомцеву. В департаменте кадровой политики добавили, что сейчас уже идет поиск кандидатов на должность заместителя главы города по транспорту и дорожному хозяйству.

- Глава города может объявить конкурс либо принять решение о назначении своего заместителя, - отметили в департаменте.

Напомним, Елена Лекомцева возглавила департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода в марте 2019 года. До этого она руководила «Нижегородэлектротрансом» и «Нижегородпассажиравтотрансом».

ИСТОЧНИК KP.RU