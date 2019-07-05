2019-07-05T15:10:29+03:00
Происшествия

Руководители бутика «Интермода» на Покровке уклонились от уплаты налогов на 352 миллиона рублей

Преступная схема работала с января 2014 года по декабрь 2016 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Хорошо известный нижегородцам бутик «Интермода» на Большой Покровской влип в неприятную историю – оказалось, что руководители магазина люксовой и премиальной одежды уже несколько лет уклоняются от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, руководители «Интермоды» создали схему уклонения от налогообложения посредством фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения. Они незаконно применяли вычеты по налогу на добавленную стоимость и получения необоснованной налоговой выгоды. Всего таким образом им удалось недоплатить налогов на сумму более 352 миллионов рублей за период с января 2014 по декабрь 2016 года.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на возмещение в бюджет налоговой задолженности. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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