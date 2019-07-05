2019-07-05T13:48:49+03:00
Звезды

60 тысяч человек посмотрели трансляцию заключительного концерта фестиваля «Стрелка»

Мероприятие прошло 3 июля
Валерия ГРОМОВА
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С 28 июня по 3 июля на территории пакгаузов в Нижнем Новгороде прошли два крупнейших культурных мероприятия - церемония вручения федеральной премии «Инновация» и гала-концерты в рамках первого международного фестиваля искусств «Стрелка».

За несколько дней в концертном зале под открытым небом побывали около шести тысяч человек, а 3 июля там проходил финальный концерт, который посетили и участники форума «Производительность 360». Прямую трансляцию в социальных сетях посмотрели более 60 тысяч человек.

Напомним, в рамках финального концерта артисты исполняли арии из опер Моцарта, Оффенбаха, Чилеа, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского, Пуччини и Верди .Перед гостями фестиваля выступили: Борис Рудак (тенор), Сергей Семишкур (тенор), Надежда Павлова (сопрано), Анастасия Калагина (сопрано).

ИСТОЧНИК KP.RU

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