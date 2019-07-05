2019-07-05T12:19:32+03:00
Общество

Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Нижегородской области

Конкурс проходил 4 июля
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 июля 2019 года прошел конкурс «Лучшая бригада скорой медицинской помощи Нижегородской области - 2019». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в нем принимала участие 31 врачебная и фельдшерская бригада.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова отметила, что конкурс проводится в регионе уже в 12 раз. Она напомнила, что с этого года работа «скорой» была дополнена бригадами санитарной авиации.

- На сегодняшний день бригадами санитарной авиации уже совершено более 100 вылетов - и это очень хороший показатель. В прошлом году санитарная авиация в регионе развивалась только за счет средств областных средств, а в 2019-м больше 100 млн рублей было получено из федерального бюджета, - добавила Саксонова.

Участники конкурса проводили сердечно-легочную реанимацию и оказывали экстренную помощь пострадавшим в ДТП.

По итогам лучшей бригадой скорой медицинской помощи Нижегородской области стала бригада ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г.Нижнего Новгорода». Лучшим фельдшером названа Наталья Пономарева, также представительница Нижнего Новгорода, а лучшим водителем - Сергей Кондурцов из бригады Воротынской центральной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководители бутика «Интермода» на Покровке уклонились от уплаты налогов на 352 миллиона рублей
60 тысяч человек посмотрели трансляцию заключительного концерта фестиваля «Стрелка»
Водоканал начал капремонт водопровода на Московском шоссе
Глеб Никитин примет участие в совещании по вопросу реализации нацпроектов
Шесть лучших юных футболистов из Нижнего Новгорода поедут на сборы в академию «Зенита»
Два случая заболевания клещевым энцефалитом зафиксированы в Нижегородской области
Многофункциональная горка, двухэтажная беседка и домик на дереве появятся в одном из дворов Выксы
Регулируемый пешеходный переход появится на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде
Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей
Нижегородский центр раннего развития детей «Умная кроха» закрыли по решению суда
Восемь дворов и два общественных пространства будут благоустроены в Выксе в этом году
Экстренное предупреждение: Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 4 июля