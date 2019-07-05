Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-05T12:19:32+03:00

Изменить размер текста: A A

4 июля 2019 года прошел конкурс «Лучшая бригада скорой медицинской помощи Нижегородской области - 2019». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в нем принимала участие 31 врачебная и фельдшерская бригада.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Нижегородской области Елена Саксонова отметила, что конкурс проводится в регионе уже в 12 раз. Она напомнила, что с этого года работа «скорой» была дополнена бригадами санитарной авиации.

- На сегодняшний день бригадами санитарной авиации уже совершено более 100 вылетов - и это очень хороший показатель. В прошлом году санитарная авиация в регионе развивалась только за счет средств областных средств, а в 2019-м больше 100 млн рублей было получено из федерального бюджета, - добавила Саксонова.

Участники конкурса проводили сердечно-легочную реанимацию и оказывали экстренную помощь пострадавшим в ДТП.

По итогам лучшей бригадой скорой медицинской помощи Нижегородской области стала бригада ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи г.Нижнего Новгорода». Лучшим фельдшером названа Наталья Пономарева, также представительница Нижнего Новгорода, а лучшим водителем - Сергей Кондурцов из бригады Воротынской центральной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU