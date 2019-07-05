2019-07-05T10:16:22+03:00
Политика

Глеб Никитин примет участие в совещании по вопросу реализации нацпроектов

Работу регионов обсудят в Перми 5 июля
Валерия ГРОМОВА
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В пятницу, 5 июля 2019 года, в Перми состоится расширенное совещание, в ходе которого будут обсуждаться три национальных проекта - «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также «Международная кооперация и экспорт». В мероприятии примет участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме него в состав участников вошли министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития России Максим Орешкин, полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и главы других регионов. Глеб Никитин возглавляет подгруппу «Производительность труда» рабочей группы, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Напомним, в начале июля в Нижнем Новгороде проходил всероссийский форум «Производительность 360», который собрал более 600 общественников и чиновников из разных уголков нашей страны. По итогам мероприятия министр экономического развития России Максим Орешкин вручил губернатору Глебу Никитину награду за «Лучший региональный центр компетенций» и заявил, что Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров в России по повышению производительности труда по итогам 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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