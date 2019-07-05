Шесть лучших юных футболистов из Нижнего Новгорода поедут на сборы в академию «Зенита»

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-05T10:01:28+03:00

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В субботу, 6 июля 2019 года, на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт» рядом со стадионом «Нижний Новгород», построенным в преддверии чемпионата мира по футболу, пройдет масштабный праздник футбола. Он начнется в десять часов утра, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вход на мероприятие будет свободным. В рамках фестиваля тренеры академии «Зенита» организуют открытые тренировки и турнир для воспитанников спортивных школ и юных любителей футбола. По результатам будут отобраны шесть лучших игроков в возрасте от 8 до 12 лет, которые примут участие в тренировочных сборах на базе академии.

Регистрация участников в турнире начнется в 9:00. Всем желающим нужно взять с собой свидетельство о рождении и спортивную форму. Официальное открытие фестиваля запланировано на 13:00.

Кстати, «Зенит» представит нижегородцам кубок чемпионов России. Гости смогут с ним сфотографироваться и посетить выставку, посвященную всем шести чемпионствам команды.

ИСТОЧНИК KP.RU